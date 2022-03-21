В Кремле высказались о поддержке россиянами решений Путина

Песков заявил, что поддержка решений Путина была показана россиянами на концерте-митинге

Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя продемонстрировал максимально возможную поддержку решений президента России Владимира Путина со стороны сограждан. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 21 марта, приводит ТАСС.

«Что касается этого мероприятия, то это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Концерт-митинг состоялся в московских «Лужниках» 18 марта. По заявлениям столичного департамента транспорта, на мероприятие приехало рекордное за пять лет число зрителей.

Политолог Марат Баширов ранее заявлял, что был поражен огромным количеством людей, которые пришли на концерт, и отметил его важность.