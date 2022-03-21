45-летнюю женщину приняли за сестру ее восьмерых дочерей из-за внешности

Жительница Шотландии поделилась фото с дочерьми и восхитила подписчиков юной внешностью

Жительница Шотландии прославилась в сети из-за юной внешности, которую ей удалось сохранить в 45-летнем возрасте. Об этом сообщает The Sun.

В Instagram-аккаунте, насчитывающем более шести тысяч подписчиков, Луиза Янг (Louise Young) из Эдинбурга делится кадрами своих модных образов, тренировок, вечеринок, путешествий и повседневной жизни. В одной из последних публикаций женщина разместила фото, на котором она запечатлена в спортзала вместе с тремя дочерьми. В материале отмечается, что всего у шотландки и ее супруга — восемь дочерей, три из которых вышли замуж, а пять других проживают вместе с родителями.

Снимок Янг привлек внимание пользователей соцсети. Некоторые из них приняли героиню материала за сестру остальных девушек благодаря подтянутой фигуре и ухоженному лицу. Среди них оказалась жена боксера Тайсона Фьюри, писательница Пэрис Фьюри (Paris Fury). «Вот то, к чему стоит стремиться. Это мама тренируется вместе с тремя из своих восьми дочерей», — восхитилась Фьюри, сделав репост упомянутой фотографии.

Другие юзеры согласились с писательницей в комментариях под постом. «Я долго не могла разобраться, кто из девушек на фото — мама! Невероятная красавица», «Боже, вот это женщина! Ты выглядишь слишком молодо, чтобы иметь такую большую семью. Обожаю твою энергетику», «Все выглядят чудесно, мое почтение матери», — похвалили они.

Ранее в марте культуристка Андреа Саншайн (Andrea Sunshine) из Великобритании раскрыла секрет своей красоты. По словам 53-летней жительницы Лондона, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день. Также Саншайн призналась, что выглядеть молодо в ее годы помогает одна особенность ее диеты — в нее входит потребление 150 яиц в месяц.