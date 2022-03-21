Словения вернет своих дипломатов в Киев

Премьер Янша сообщил, что Словения на следующей неделе вернет своих дипломатов в Киев

Власти Словении приняли решение вернуть в Киев сотрудников дипмиссии республики. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил премьер-министр Янез Янша.

«Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое», — заявил словенский премьер.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что политики обсудили «вопросы продолжения и усиления санкционной политики», вопросы гуманитарной помощи Украине и ее поддержки в будущем.