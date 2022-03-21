Владимир Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

Политик отметил, что готов к переговорам. По мнению украинского лидера, без диалога Москва и Киев не смогут завершить конфликт.

Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну Владимир Зеленский Президент Украины

Переговоры

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил Путин — операцию он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. Конечная цель спецоперации, по его словам, — демилитаризация и денацификация Украины.

В пятницу, 18 марта, глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.

Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции Владимир Мединский Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента

Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры между Киевом и Москвой продвигаются достаточно тяжело. Вместе с тем он подчеркнул, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров.

По данным украинских СМИ, официальные делегации России и Украины планируют провести следующую онлайн-встречу в понедельник, 21 марта. При этом глава парламентской фракции партии «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются каждый день. «И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», — сказал он.

Шансы на встречу Путина и Зеленского

3 марта Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать. Украинский лидер добавил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори Владимир Зеленский Президент Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил о готовности его Зеленского встретиться с Путиным. «Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам», — сказал глава МИД.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что встреча двух лидеров возможна только после заключения мирного договора. «Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи», — сказал он.

Советник Зеленского считает, что мирный договор может быть подписан в ближайшие недели. Он также подчеркивает, что встреча глав государств может быть проведена в любой стране мира, кроме России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что встреча президента России с его украинским коллегой будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой.

Песков подчеркнул, что проходящие в настоящее время переговоры между российской и украинскими делегациями как раз и являются подготовительным этапом перед встречей Путина и Зеленского.

Глава российской делегации Владимир Мединский добавил, что говорить о встрече президентов России и Украины можно будет только тогда, когда Москва и Киев подготовят и утвердят договор. По его словам, сначала делегациям необходимо подготовить и согласовать текст договора, затем его должны парафировать главы МИД, потом документ будет утвержден правительством.

Уступки Украины

Владимир Зеленский заявил, что готов на определенные компромиссы в ходе переговоров с российской стороной. На вопрос, готов ли он признать Крым частью России, а республики Донбасса — независимыми государствами, украинский лидер ответил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с Россией». По его словам, Москва тоже должна быть готова к компромиссам.

Готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа Владимир Зеленский Президент Украины

Также политик заявил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о статусе Донбасса и проблематике русского языка в республике. Он добавил, что в любых переговорах есть смысл. «Любое слово важнее выстрела», — добавил он.

Михаил Подоляк в свою очередь добавил, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.

Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины

Также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Конституцию Украины могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО. Он напомнил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в главном документе страны, и это — «высокий уровень легитимации этого направления».

Мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять ее в этой части Руслан Стефанчук Спикер Верховной Рады

Депутат озвучил важное для Киева направление переговоров. Он подчеркнул, что результаты договоренностей должны обеспечить «безопасность функционирования государства».