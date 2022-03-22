Обливший кислотой трех человек россиянин объяснил свой мотив на видео

МВД обнародовало допрос россиянина, облившего кислотой трех человек в Домодедово

МВД обнародовало допрос россиянина, который облил кислотой трех человек в подмосковном Домодедово — на видео он объяснил свой мотив. Кадры опубликованы во вторник, 22 марта, на сайте ведомства.

По словам подозреваемого, причинами нападения на бывшую девушку и ее молодого человека стали ревность и обида. А третий пострадавший — 11-летний школьник — оказался случайной жертвой. Также злоумышленник сообщил, что знаком с пострадавшей и состоял с ней в отношениях более десяти лет, но на момент преступления они были в ссоре.

Магазин с серной кислотой преступник нашел в интернете. На кадрах видны тара с кислотой и вещи, испорченные ею.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска в подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в нападении с серной кислотой на молодых людей.

21 марта в подмосковном Домодедово мужчина облил серной кислотой пару молодых людей. Жидкость также попала на руки проходившего мимо 11-летнего школьника. Пострадавших с химическими ожогами различных частей тела доставили в больницу, полиция начала расследование и розыск злоумышленника.