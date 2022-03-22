Адвокатов Навального задержали за интервью

Адвокатов Навального задержали у колонии за дачу интервью

Адвокатов основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) задержали перед входом в колонию за интервью. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает Life Shot в своем Telegram-канале, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев на въезде в исправительную колонию во время интервью перегородили проезжую часть для спецтранспорта. Перед задержанием они сообщили, что планируют обжаловать приговор Навальному.

Ранее сообщалось, что Навальному дали девять лет колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Его признали виновным в неуважении к суду — по версии следствия, он оскорбил судью Веру Акимову, выносившую приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Кроме того, Навального обвинили в особо крупном мошенничестве. Утверждается, что он совершил хищение чужого имущества путем обмана и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК.