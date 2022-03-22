В Минобороны Британии опровергли намерение помогать Киеву с ядерным оружием

В Британии назвали мусором видео, на котором министра обороны Уоллеса разыграли пранкеры

Источник в Минобороны Великобритании назвал подделкой и мусором видео, на котором российские пранкеры разыграли министра обороны страны Бена Уоллеса. Он также опроверг намерение помогать Киеву с ядерным оружием. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это поддельное видео. Чего вы на нем не слышите, так это того, что министр обороны также говорит, что Великобритания не может иметь ничего общего с предполагаемыми ядерными амбициями Украины, потому что привержена Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявил собеседник издания.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили в сеть видео разговора с Уоллесом. Представившийся премьером Украины Денисом Шмыгалем пранкер попросил главу британского оборонного ведомства не отправлять больше ракет Киеву, потому что те, которые поставили ранее, часто выходили из строя. В ответ на это Уоллес заявил, что у Британии заканчивается собственный арсенал.

Помимо этого, пранкер сказал главе Минобороны, что Киев якобы хотел бы «продолжить ядерную программу с целью защиты от России». Уоллес ответил, что ему нужно посоветоваться с британским премьером Борисом Джонсоном, и добавил, что Великобритания поддержит Украину в любом выборе.

17 марта Уоллес признался, что стал жертвой пранка. Он пояснил, что, заподозрив неладное, тут же прекратил разговор. На звонок пранкеров пожаловалась и глава британского МВД Прити Пател.