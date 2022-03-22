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В Индии модернизируют танки Т-90С

Индийские танки Т-90С Bhishma получат новые прицелы

Фото: Wikimedia Commons

Министерство обороны Индии планирует модернизировать парк основных боевых танков Т-90С Bhishma. 957 машин получат новые прицельные приспособления, сообщает «Российская газета».

Оборонное ведомство подписало контракт на модернизацию танков с компанией Bharat Electronics Limited (BEL). Боевые машины получат прицелы командира с модернизированными тепловизорами. Индийские машины будут иметь компоненты компании BEL. Разработку новых элементов инициировали в рамках программы Make in India.

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Прицел с новым тепловизором позволит экипажу обнаруживать цели на дистанции до 8 тысяч метров в любое время суток. Также в командирский прибор интегрируют лазерный дальномер, который повысит точность стрельбы.

В декабре 2021 года пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова сообщила, что Индии предложили разработать технику на платформе «Армата».

Ранее в том же месяце генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что компания предложит Индии технологии производства танка «Спрут-СДМ1».

В ноябре посол Индии в России заявил, что индийская сторона закупит российские танки и самолеты.

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Даниил Иринин
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