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Одноклубник Овечкина рассказал о странной особенности хоккеиста

Хоккеист «Вашингтона» Оши рассказал, что Овечкин любит пить газировку перед выходом на лед

Фото: Thomas Salus-USA TODAY Sports / Reuters

Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши в подкасте Spittin’ Chiclets поделился особенностями поведения одноклубника Александра Овечкина.

Хоккеист рассказал, что Овечкин любит пить газировку прямо перед выходом на лед. «Сначала мне это показалось странным. Но он все делает по-своему. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе», — посчитал он. Оши выразил уверенность, что россиян сможет еще не один сезон играть на высоком уровне.

2 февраля нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, что Овечкин всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич, когда летит куда-то с командой. Он добавил, что в самолете для команды организовано меню с правильной пищей, однако россиянин всегда делает по-своему.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В 2018 году он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.

Анастасия Борисова
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