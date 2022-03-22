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Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине

Госдума создала комиссию, которая будет расследовать биолаборатории на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 марта, приняла решение создать специальную комиссию для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав комиссии войдут 14 депутатов, в том числе Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Леонид Слуцкий, Алексей Диденко и Дмитрий Певцов. Свои подписи под документом о ее создании поставили 448 депутатов из 450 заседающих в нижней палате парламента.

Ранее комиссию предложили создать депутаты от ЛДПР. По словам представителя партии Алексея Диденко, необходимо тщательно расследовать возможную связь деятельности американских биолабораторий на Украине с развитием пандемии коронавируса на территории бывшего СССР.

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Роман Кирьянов
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