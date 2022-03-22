Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине

Госдума создала комиссию, которая будет расследовать биолаборатории на Украине

Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 марта, приняла решение создать специальную комиссию для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав комиссии войдут 14 депутатов, в том числе Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Леонид Слуцкий, Алексей Диденко и Дмитрий Певцов. Свои подписи под документом о ее создании поставили 448 депутатов из 450 заседающих в нижней палате парламента.

Ранее комиссию предложили создать депутаты от ЛДПР. По словам представителя партии Алексея Диденко, необходимо тщательно расследовать возможную связь деятельности американских биолабораторий на Украине с развитием пандемии коронавируса на территории бывшего СССР.