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Следствие нашло новых подозреваемых в организации убийства Япончика

Спустя 11 лет после убийства Япончика у следствия появились новые подозреваемые
Мераб Гогия и Тариел Ониани

Мераб Гогия и Тариел Ониани. Фото: Прайм Крайм

Следствие нашло новых подозреваемых в причастности к организации заказного убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, спустя более 11 лет после самой расправы. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на источники в следствии.

По данным издания, в качестве главных подозреваемых сейчас проходят грузинские воры в законе Тариэл Ониани и Мераб Джангвеладзе — есть данные о том, что у них был не только мотив для расправы, но и оплаченное вознаграждение за ее организацию.

Иванькова убили в октябре 2009 года: следствие считает, что убийство было тщательно спланировано. В ходе изучения образа жизни Япончика убийцам стало ясно, что он регулярно посещает ресторан «Тайский слон». В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо); он пошел на организацию преступления ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Махо привлек пятерых человек, которые следили за Иваньковым несколько месяцев.

Лишь в декабре 2021 года коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт убийцам Иванькова, трем мужчинам дали сроки от 14 до 16 лет. Илья Симония был заочно арестован и объявлен в международный розыск, непосредственный исполнитель убийства Астамур Бутба также скрывается, по некоторым данным, он находится в Абхазии.

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Леонид Микуляк
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