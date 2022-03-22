Названа доля боящихся потерять работу россиян

Опрос НАФИ показал, что 8% россиян боятся потерять работу в ближайший месяц

Аналитики центра НАФИ назвали долю россиян, которые боятся потерять работу на фоне изменившейся социально-экономической ситуации. Данные мониторинга приводит РБК.

Оказалось, что большинство граждан уверены, что потеря работы в течение ближайшего месяца им не грозит. Противоположной точки зрения придерживаются восемь процентов респондентов. Каждый третий работающий россиянин — 33 процента — считает, что он не потеряет работу в течение месяца.

Еще 54 процента полагают, что для них потеря работы маловероятна. 85 процентов трудоустроенных россиян убеждены, что в случае потери работы смогут найти аналогичную должность.

В середине марта президент России Владимир Путин признал, что в новых реалиях экономике страны потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции. По его оценкам, отечественная экономика к новой реальности адаптируется, а основным игроком в разрешении текущих проблем должен стать частный бизнес.

Позднее в марте правительство России выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах на фоне западных санкций.