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В Литве предрекли недоступность продуктов питания для населения

В Социал-демократической партии Литвы заявили, что продукты могут стать менее доступными

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Фракция социал-демократов в Сейме Литвы призвала правительство республики прислушаться к сигналам тревоги, которые посылают ему фермеры. Об этом сообщили в пресс-службе Социал-демократической партии республики, пишет «Sputnik Литва».

В политсиле указали на участившиеся предупреждения о риске беспрецедентного продовольственного кризиса в Европе и призвали руководство страны прислушаться к потребностям фермеров. Старейшина фракции социал-демократов в литовском Сейме Гинтаутас Палуцкас предрек, что если правительство Литвы не изменит НДС, то продукты питания в республике станут менее доступными для населения.

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В партии отметили, что из-за ситуации на Украине в Литве растут цены на газ, и указали на то, что цены на зерновые, по прогнозам, могут достичь рекордно высокого уровня. Там также добавили, что из-за торговых ограничений у литовских фермеров могут закончиться мясные продукты, что, по мнению представителей сферы, усилит социальную напряженность.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс сообщила, что Европейский союз (ЕС) продолжит политическую и экономическую изоляцию России. До этого министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил, что правительство республики намерено принять решение о запрете на заход российских судов в латвийские порты, подчеркнув, что аналогичные ограничения могут ввести другие прибалтийские государства.

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Алевтина Запольская
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