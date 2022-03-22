Группа Måneskin отказалась приезжать в Россию

Группа Måneskin отменила концерты в России из-за ситуации на Украине

Итальянская рок-группа Måneskin, одержавшая победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отменила концерты в России. Об этом музыканты сообщили в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В своей публикации коллектив подчеркнул, что отказ приезжать в РФ в рамках мирового турне связан с ситуацией на Украине.

В начале марта стало известно, что американская группа My Chemical Romance отменила предстоящие этим летом выступления в России и на Украине. Исполнители должны были приехать в Киев, а затем выступить в качестве хедлайнера на фестивале Park Live в Москве.

Также сообщалось, что из-за ситуации на Украине коллектив The Killers и музыкант Игги Поп не выступят на Park Live. Организаторы мероприятия заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022-го, останутся действительны на будущее выступление Игги Попа.