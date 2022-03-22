Испанский теннисист Рафаэль Надаль сломал ребро и пропустит от четырех до шести недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил травму во время турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает Marca.

Медицинское обследование, которое 35-летний спортсмен прошел после возвращения в Испанию, выявило у него стрессовый перелом ребра. Отмечается, что теннисист пропустит от четырех до шести недель.

«Это плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, потому что неплохо начал сезон, с хорошими ощущениями и результатами», — прокомментировал ситуацию Надаль. Он отметил, что продолжит усердно работать после выздоровления.

21 марта в финальном матче турнира Надаль уступил 24-летнему американцу Тейлору Фритцу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Для него это поражение стало первым в текущем сезоне.

В полуфинальной встрече 20 марта Надаль побил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера. Он одержал 954-ю победу в матчах на открытых кортах.