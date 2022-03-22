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Россия запустит чартеры в одну из самых опасных стран мира

Россия в апреле запустит чартерные рейсы на остров Маргарита в Венесуэле

Фото: Matthias Mullie / Unsplash

В апреле Россия запустит чартерные рейсы в Венесуэлу, которая была признана одной из самых опасных стран мира для путешествий в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Так, планируется выполнять рейсы из Москвы на остров Маргарита, где с сентября 2021 года успели побывать около 12 тысяч россиян. Как рассказал посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров, в настоящее время страны занимаются проработкой туристического взаимодействия.

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«Надеемся, что текущие ограничения, как и в пандемию, для нас откроют новые возможности», — подчеркнул представитель дипмиссии.

В марте Минтранс опубликовал список стран, куда можно добраться из России прямыми рейсами. Так, в список вошли 29 направлений: Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Израиль, Индия, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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Мария Гейн
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