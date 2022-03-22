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Во Франции рассказали о разрушении ПСЖ Неймаром

Французский журналист Риоло рассказал, что Неймар почти не тренируется и разрушает ПСЖ
Неймар

Неймар. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал поведение бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Marca.

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства», — рассказал журналист. По его мнению, 30-летний игрок преисполнен чувством мести по отношению к клубу и разрушает его. Риоло призвал ПСЖ отпустить футболиста.

13 марта болельщики ПСЖ освистали игроков команды перед стартом домашнего матча 28-го тура чемпионата Франции. Наиболее активно фанаты осуждали действия Неймара и его одноклубника Лионеля Месси.

11 марта сообщалось, что в ПСЖ задумались о продаже Неймара. Футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Владелец ПСЖ, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, оказался недоволен игрой бразильца, который не проявил себя в последних матчах.

ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов 10 марта. Клуб проиграл мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 1:3. В первой встрече ПСЖ обыграл соперника со счетом 1:0.

Дарья Коршунова
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