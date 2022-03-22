Нобелевский комитет поддержал решение Муратова продать медаль премии

Нобелевский комитет поддержал решение главреда «Новой газеты» Муратова продать свою медаль

Нобелевский комитет поддержал решение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продать свою медаль и пожертвовать вырученные от продажи средства на помощь украинским беженцам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора норвежского Нобелевского института Олава Ньельстада.

«Норвежский Нобелевский комитет полностью понимает и поддерживает решение Дмитрия Муратова. Оно может оказать как моральную, так и материальную поддержку одному из самых достойных дел», — сказал Ньельстад.

Директор института не смог ответить на вопрос, в какую сумму может быть оценена медаль главреда «Новой газеты», однако отметил, что она изготовлена из золота. «Медаль стоит столько, сколько стоит чистое золото такого же веса. Но я думаю, что реальная ее стоимость в случае продажи на аукционе может быть значительно выше», — предположил он.

Ранее 22 марта Муратов выставил на аукцион свою медаль. Журналист решил пожертвовать вырученные от продажи деньги в фонд помощи украинским беженцам.

23 декабря Муратов рассказал, что перечислил часть своей Нобелевской премии детскому хоспису, а также благотворительным фондам, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

О том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября 2021 года. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса.