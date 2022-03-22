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Нобелевский комитет поддержал решение Муратова продать медаль премии

Нобелевский комитет поддержал решение главреда «Новой газеты» Муратова продать свою медаль

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Нобелевский комитет поддержал решение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продать свою медаль и пожертвовать вырученные от продажи средства на помощь украинским беженцам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора норвежского Нобелевского института Олава Ньельстада.

«Норвежский Нобелевский комитет полностью понимает и поддерживает решение Дмитрия Муратова. Оно может оказать как моральную, так и материальную поддержку одному из самых достойных дел», — сказал Ньельстад.

Директор института не смог ответить на вопрос, в какую сумму может быть оценена медаль главреда «Новой газеты», однако отметил, что она изготовлена из золота. «Медаль стоит столько, сколько стоит чистое золото такого же веса. Но я думаю, что реальная ее стоимость в случае продажи на аукционе может быть значительно выше», — предположил он.

Ранее 22 марта Муратов выставил на аукцион свою медаль. Журналист решил пожертвовать вырученные от продажи деньги в фонд помощи украинским беженцам.

23 декабря Муратов рассказал, что перечислил часть своей Нобелевской премии детскому хоспису, а также благотворительным фондам, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

О том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября 2021 года. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса.

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Асель Минбаева
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