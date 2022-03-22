«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb
«Роскосмос» вывел из проекта OneWeb шесть ракет «Союз»
Ракеты «Союз», изначально предназначенные для заапуска британских космических аппаратов OneWeb, будут выведены из соответствующего проекта. Судьбу носителей раскрыл ТАСС руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.
«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сказал он.
По его словам, ракеты будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.
Ранее «Роскосмос» отказался запускать «Союз» с OneWeb до получения гарантий неиспользования данных космических аппаратов в военных целях. В ответ на это в британской компании сменили пускового оператора на SpaceX. Соответствующее решение OneWeb гендиректор Роскосмоса назвал чушью.