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Рогозин оценил идею запускать спутники OneWeb на кораблях Илона Маска

Рогозин счел чушью идею о запуске спутников OneWeb на кораблях SpaceX вместо «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos/ Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» оценил идею запускать спутники британской компании OneWeb на кораблях SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском, и счел подобное соглашение чушью. Его слова со ссылкой на Twitter приводит ТАСС.

По мнению главы госкорпорации, SpaceX не способен сделать то, что делал российский разгонный блок «Фрегат». Он заявил, что ему жаль OneWeb, но они «сами виноваты».

«Чушь какая. OneWeb обречен, несмотря на Ваши разгоряченные от аплодисментов ладошки. Чему Вы радуетесь? Демагогии удава с курицей, что им повезло встретиться на узкой тропинке?» — подчеркнул Рогозин.

21 марта стало известно, что британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников со SpaceX, которая будет запускать спутники вместо «Роскосмоса». Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон подчеркнул, что соглашение с компанией Space X позволит завершить вывод на орбиту группировки космических аппаратов.

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Марина Совина
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