Обнаружен новый способ лечения болезни Паркинсона

Ученые LJI обратили внимание на Т-клетки в развитии болезни Паркинсона

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойи (LJI) в США обнаружили новый способ лечения болезни Паркинсона. Для этого они предлагают обратить внимание на специфические Т-клетки иммунной системы. Результаты исследования были описаны в статье, опубликованной в журнале Parkinson's Disease.

Ранее болезнь Паркинсона не рассматривалась как аутоиммунное заболевание, однако новые данные позволили взглянуть на эту болезнь под другим углом. Для этого специалисты изучили работу Т-клеток, которые, как выяснилось, воздействуют на альфа-синуклеин и потенциально могут играть роль в возникновении болезни Паркинсона. Одним из ключевых генов, экспрессируемых (процесс преобразования гена в РНК или белок) в этих клетках, является LRRK2. Нейроны многих людей с болезнью Паркинсона экспрессируют LRRK2, но научная работа впервые доказала, что этот процесс происходит именно в Т-клетках. Однако ученые сумели обнаружить и другие экспрессируемые гены в этих Т-клетках, которые ранее не связывали с болезнью Паркинсона.

В дальнейшем исследователи планируют подробнее изучить мозг погибших от этого заболевания пациентов. Для формирования нового метода терапии специалистам также необходимо разработать способы активации или ингибирования различных генов на разных стадиях развития болезни Паркинсона.

В феврале 2022 года американские специалисты Иллинойского университета создали способ восстановления нервных клеток, которые повреждаются при некоторых нейродегенеративных заболеваниях, например, болезни Паркинсона. Ученые предлагают использовать для этого пептиды.