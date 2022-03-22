В России охарактеризовали американский взгляд на дипломатию

Политолог Дробницкий назвал американскую дипломатию «воспитанием неразумных стран»

США воспринимают дипломатию как «воспитание неразумных стран». Так американский взгляд на дипломатию охарактеризовал российский политолог Дмитрий Дробницкий, передает NEWS.ru//

Этими словами эксперт оценил слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о разрыве дипотношений между Москвой и Вашингтоном. «Дипломатия в том виде, к которому мы привыкли в холодную войну, уходит в прошлое», — заявил Дробницкий. По его мнению, российско-американские отношения уже разорваны.

«Россия, Китай, Индия стараются сохранять классическую дипломатию, США отказались от нее еще при [экс-президенте США] Бараке Обаме (...) Точкой отсчета стало предоставление РФ политического убежища Эдварду Сноудену (...) При [президенте США Джо] Байдене (...) фактически было максимальное понижение уровня дипотношений (...) Да, они фактически разорваны. Кто виноват? Откройте документы Госдепа — там явка с повинной», — заявил Дробницкий.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, и властям Вашингтона необходимо остановиться в своей эскалации отношений с Москвой.

