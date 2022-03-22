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В России охарактеризовали американский взгляд на дипломатию

Политолог Дробницкий назвал американскую дипломатию «воспитанием неразумных стран»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

США воспринимают дипломатию как «воспитание неразумных стран». Так американский взгляд на дипломатию охарактеризовал российский политолог Дмитрий Дробницкий, передает NEWS.ru//

Этими словами эксперт оценил слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о разрыве дипотношений между Москвой и Вашингтоном. «Дипломатия в том виде, к которому мы привыкли в холодную войну, уходит в прошлое», — заявил Дробницкий. По его мнению, российско-американские отношения уже разорваны.

«Россия, Китай, Индия стараются сохранять классическую дипломатию, США отказались от нее еще при [экс-президенте США] Бараке Обаме (...) Точкой отсчета стало предоставление РФ политического убежища Эдварду Сноудену (...) При [президенте США Джо] Байдене (...) фактически было максимальное понижение уровня дипотношений (...) Да, они фактически разорваны. Кто виноват? Откройте документы Госдепа — там явка с повинной», — заявил Дробницкий.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, и властям Вашингтона необходимо остановиться в своей эскалации отношений с Москвой.

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Николай Чигасов
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