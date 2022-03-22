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Киргизы вышли на митинг в поддержку России с плакатом «Мы за мигрантов!»

В Киргизии на митинге в поддержку России выступили за мигрантов

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Киргизии состоялась акция в поддержку России. На митинг в Бишкеке пришли больше сотни человек с национальными флагами России и Киргизии. Среди лозунгов нашелся плакат «Мы за мигрантов!». О мероприятии сообщает АКИpress.

По информации киргизских СМИ, всего собравшихся было около 150 человек. Для них установили сцену и устроили концерт. Люди пришли с патриотической российской и киргизской атрибутикой — кроме флагов, были плакаты с лозунгами: «Работайте, братья!», «Своих не бросаем» и «Кыргызстан — это не колония Запада». На фото также попал лозунг «Мы за мигрантов!» — без уточнения, о каких мигрантах идет речь.

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Акции в поддержку России после начала российской спецоперации на Украине проходят и в других странах-союзниках Москвы. Известно о мероприятиях в Сербии, Черногории, Ливане и Сирии. Люди выходят на улицу с флагами Донецкой и Луганской народных республик и России.

Ранее в Кремле оценили поддержку гражданами России решений президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что прошедший 18 марта концерт в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией продемонстрировал максимально возможную поддержку лидера страны.

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Дмитрий Настасьев
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