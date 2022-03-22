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Песков отказался комментировать ситуацию с потерями российской армии на Украине

Песков заявил, что не имеет актуальной информации о потерях ВС России на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с потерями российской армии в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно Министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

В понедельник, 21 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал слова советника президента Украины Михаила Подоляка о якобы действительных потерях российской армии «пропагандистским враньем».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики. Кроме того, таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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