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Минобороны назвало «пропагандистским враньем» данные Украины о потерях России

Генерал-майор Конашенков: слова Подоляка о потерях российской армии являются враньем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Слова советника президента Украины Михаила Подоляка о якобы действительных потерях российской армии являются «пропагандистским враньем». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащий заявил, что не рекомендует никому вводить в заблуждение относительно профессионализма и действий Вооруженных сил России.

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«Все распространяемые господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что все новейшие средства вооружения, как и другое оружие, называется современной российской армией и военно-морским флотом.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Таким образом, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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