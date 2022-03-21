Минобороны назвало «пропагандистским враньем» данные Украины о потерях России

Генерал-майор Конашенков: слова Подоляка о потерях российской армии являются враньем

Слова советника президента Украины Михаила Подоляка о якобы действительных потерях российской армии являются «пропагандистским враньем». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащий заявил, что не рекомендует никому вводить в заблуждение относительно профессионализма и действий Вооруженных сил России.

«Все распространяемые господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что все новейшие средства вооружения, как и другое оружие, называется современной российской армией и военно-морским флотом.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Таким образом, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).