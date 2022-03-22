В России перечислили возможные последствия разрыва отношений с США

Сенатор Цеков назвал разрыв отношений РФ и США крайним вариантом

Разрыв отношений России и США возможен, но это крайний вариант, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные последствия этого решения.

«Возможно ли такое при той позиции, которой придерживаются США: при том провоцировании продолжения конфликта на Украине, при продолжении той санкционной политики, которую они проводят и к которой они склоняют многие другие страны, оказывая на них давление, при тех оскорблениях, которые звучат из США в адрес руководства России, президента? Такое возможно как крайний вариант развития наших отношений с США», — предположил сенатор.

При таком развитии ситуации, по словам Цекова, приостановятся практически все контакты стран, в том числе в политической и экономической сферах, и эти отношения будет сложно восстановить. «Я надеюсь, что до этого не дойдет и, прежде всего, потому что в Америке образумятся. Я не думаю, что США в этом заинтересованы. Вообще отношения между ведущими ядерными государствами должны поддерживаться в любой ситуации», — отметил он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, и властям США необходимо остановиться в своей эскалации отношений с РФ.