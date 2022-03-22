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МИД рассказал о друзьях России в мире

Замглавы МИД Рябков заявил, что друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что больше половины населения Земли живет в государствах, которые отрицают диктат США. «Лукавая американская арифметика, попытка выдать желаемое за действительное, попытка нарисовать картины, которые слабо соотносятся с реальностью, — это приемы дешевой пропаганды. Они очевидны для всех», — заявил он.

Ранее Рябков сказал, что Россия требует от США прекратить демонизацию Москвы. «Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне», —резюмировал он.

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Виктория Кондратьева
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