Украину обвинили в нежелании считаться с российскими требованиями на переговорах

Замглавы МИД Рябков заявил, что Украина не желает считаться с требованиями России

Украина не желает считаться с требованиями России по гарантиям безопасности, несмотря их абсолютную обоснованность. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Киев не желает говорить даже о тех требованиях, которые были изначально заявлены на переговорах. При этом он подчеркнул, что Москва достигнет всех поставленных перед военной операцией целей, несмотря на сопротивление украинских властей.

«Без колебаний и твердо. Если бы западные коллеги были бы хотя бы на грамм, на миллиметр ближе к пониманию того, что им нужно воздействовать на Киев в интересах решения, тогда шансы, в том числе на переговорный успех, были бы выше», — сказал Рябков.

Ранее замминистра призвал европейские страны и США прекратить спекуляции насчет применения Россией ядерного оружия. Он заверил, что Москва крайне ответственно относиться ко всем вопросам, связанных с использованием оружия массового уничтожения.