Названа дата суда над арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Отчим россиянки Софии Сапеги сообщил, что суд над ней состоится 28 марта в Гродно

Отчим арестованной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич назвал дату судебного заседания по ее делу. По его словам, суд состоится 28 марта в Гродно. Об этом сообщает РИА Новости.

Дудич отметил, у семьи мало информации о предстоящем судебном заседании, но он предположил, что слушание будет открытым.

В Гродненском областном суде журналистам не подтвердили информацию о суде над Сапегой, но и не назвали иной даты. Там также не уточнили, в каком режиме пройдет слушание.

23 мая 2021 года в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. В числе пассажиров находились Сапега и создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Их задержали сразу после приземления.

Девушке вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия.

В декабре 2021 года россиянка попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, однако, по словам ее отчима, какое-либо решение может быть принято только после суда.