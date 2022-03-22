В Госдуме оценили отказ России вести переговоры по мирному договору с Японией

Депутат ГД Слуцкий заявил, что Япония принесла в жертву США переговорный процесс с РФ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале оценил отказ России вести переговоры по мирному договору с Японией в качестве реакции на антироссийские санкции.

По мнению депутата, Токио принесло в жертву США многолетний переговорный процесс и интересы своих граждан, поэтому решение Москвы было ожидаемым.

«Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту, Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора», — подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что это решение не было выбором Москвы, но антироссийские санкции не останутся без ответа.

21 марта МИД сообщил, что Россия отказывается ввести переговоры по мирному договору с Японией и прекращает диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Ведомство осудило действия японских властей из-за ситуации на Украине и указало на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России.

До этого Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».

