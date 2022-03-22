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Мужчина устал мокнуть под дождем и прокопал лопатой туннель от дома к сараю

Владелец дома прокопал туннель и построил бункер, чтобы не мокнуть под дождем

Кадр: Bav Media

Житель Великобритании устал мокнуть под дождем, решил прокопать туннель от дома до сарая и построить бункер. Об этом сообщает LADbible.

42-летний изобретатель Колин Фурзе потратил два года на строительство туннеля шириной 1,2 метра и высотой два метра, ведущего от дома до сарая. «Гораздо быстрее открыть заднюю дверь дома и дойти до своего сарая, но куда веселее использовать подземный туннель, ведь он защищает от дождя», — заметил мужчина.

Владелец дома добавил, что копал туннель вручную с помощью лопаты, чтобы не создавать лишний шум и не тревожить соседей. Туннель получился просторным и, как сказал Фурзе, все, кто приходит к нему в гости, хотят по нему пройтись.

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На участке мужчины также есть подземный бункер, оборудованный генератором, кухней с микроволновой печью, раковиной и запасами консервированных и сушеных продуктов. В нем Фурзе может смотреть телевизор и играть в приставку. Британец признался, что планирует расширить туннель, чтобы превратить его в подземную парковку, от которой можно будет добраться до дома, сарая и до бункера.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Висконсин прятался от государства в лесном бункере. Вместе с американцем в лесу жили его собаки.

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Евгения Черкасова
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