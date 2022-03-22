Боксер Майк Тайсон запросил миллиард долларов за бой со звездой YouTube Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал новое условие для боя со звездой YouTube и блогером Джейком Полом. Его слова приводит The Independent.

Тайсон запросил миллиард долларов в качестве гонорара за поединок. При этом 55-летний экс-спортсмен отметил, что контракт на бой до сих пор не подписан.

18 января стало известно, что Тайсон готов выйти на ринг против Пола за 49 миллионов долларов. Сообщалось, что переговоры уже ведутся, а между бойцами достигнуто устное соглашение.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В ноябре 2020-го Тайсон принял участие в выставочном поединке против другого бывшего чемпиона мира — Роя Джонса. Тогда была зафиксирована ничья. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года.