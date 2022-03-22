В МИД России объяснили неизбежность спецоперации на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что начало спецоперации на Украине нельзя было отменить, так как у Москвы не оставалось выбора. Его цитирует ТАСС.
Замглавы МИД объяснил неизбежность военной спецоперации тем, что живущие на юго-востоке Украины российские соотечественники подвергались «издевательствам и глумлению» на протяжении прошедших восьми лет. «Об этом президент России говорил неоднократно», — сказал Рябков.
Ранее первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вина за разжигание нынешней ситуации, которая связана с Украиной, лежит на США. По его мнению, своими действиями, в том числе финансовой поддержкой украинской власти, Соединенные Штаты значительно ухудшили ситуацию.