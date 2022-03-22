В МИД России объяснили неизбежность спецоперации на Украине

Замглавы МИД России Рябков заявил, что начало спецоперации на Украине нельзя было отменить

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что начало спецоперации на Украине нельзя было отменить, так как у Москвы не оставалось выбора. Его цитирует ТАСС.

Замглавы МИД объяснил неизбежность военной спецоперации тем, что живущие на юго-востоке Украины российские соотечественники подвергались «издевательствам и глумлению» на протяжении прошедших восьми лет. «Об этом президент России говорил неоднократно», — сказал Рябков.

Ранее первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вина за разжигание нынешней ситуации, которая связана с Украиной, лежит на США. По его мнению, своими действиями, в том числе финансовой поддержкой украинской власти, Соединенные Штаты значительно ухудшили ситуацию.

