В Госдуме назвали виновника в эскалации ситуации вокруг Украины

Депутат Госдумы Чепа обвинил США в эскалации ситуации вокруг Украины

Вина за разжигание нынешней ситуации, которая связана с Украиной, лежит на США. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По словам депутата, своими действиями США разожгли нынешний конфликт. «Это и противодействие Минским соглашениям, и их реакция на гарантии безопасности, это поддержка и организация нацистских отрядов», — подчеркнул Чепа.

Он добавил, что Соединенные Штаты финансировали и обучали власти Украины.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что, отказываясь от диалога по стратегической стабильности с Москвой, США стреляют себе в ногу. Кроме того, он призвал Белый дом остановиться в своей эскалации отношений с РФ. Рябков уточнил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва. Их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона.

21 марта в МИД сообщили, что слова президента США Джо Байдена о том, что он считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», ставят отношения США и России на грань разрыва.