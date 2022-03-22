Задержан подозреваемый в убийстве мальчика в лесу российский подросток

В Невинномысске задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летнего

Следователи задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика в Невинномысске в Ставропольском крае. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, передает ТАСС.

По данным следствия, 20 марта текущего года подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

В следственном управлении указывают, что убийство было раскрыто по горячим следам совместно с сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю. Ранее подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал, на профилактическом учете не состоит.

Ранее сообщалось, что подозреваемый приревновал девочку и позвал Багаева в лес на разговор, но там общение мальчиков закончилось убийством. Подросток нанес несколько ножевых ранений младшему школьнику. О произошедшей между ними ссоре маме рассказала девочка, когда узнала об исчезновении Кирилла.

21 марта волонтеры и полицейские после суток поисков нашли тело мальчика в лесополосе с ножевыми ранениями. Он ушел днем на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с девочкой. Вечером мать мальчика обратилась в полицию.