Российского подростка взяли под стражу по подозрению в убийстве школьника

На Ставрополье суд арестовал подростка по подозрению в убийстве 12-летнего школьника

Невинномысский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда, передает ТАСС.

Несовершеннолетний арестован на два месяца. Он был заключен под стражу по ходатайству следствия. Ему вменяется статья 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека»).

Следствие считает, что преступление было совершено умышленно. По предварительным данным, подросток нанес мальчику не менее 15 ударов ножом, от которых тот скончался на месте. В пресс-службе регионального управления МВД указали, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения органов внутренних дел, на профилактическом учете не состоит.

22 марта следователи задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика. По данным следствия, 20 марта они встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения. Убийство было раскрыто по горячим следам. Мотивом преступления стала ревность к девочке.

21 марта волонтеры и полицейские после суток поисков нашли тело мальчика в лесополосе с ножевыми ранениями. Он ушел днем на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с девочкой. Вечером мать мальчика обратилась в полицию.