В «Азове» призвали западных политиков привезти в Мариуполь оружие

Представитель «Азова» Соболевский призвал западных политиков привезти в Мариуполь оружие

Западные политики должны привезти в Мариуполь оружие. Об этом заявил представитель полка украинских националистов «Азов» Владислав Соболевский, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска в Мариуполе сейчас находятся в тяжелом положении и нуждаются в дипломатической поддержке со стороны государств, которые «так заботились об Украине».

«[Президент США Джо] Байден, наши партнеры из Британии, Евросоюз, НАТО — у всех на устах должен быть Мариуполь. Не только министр иностранных дел Греции [Никос Дендиас] должен поехать туда с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и встать в ряды полка "Азов"», — заявил Соболевский.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что несколько тысяч украинских военных остаются заблокированы в Мариуполе, вокруг которого Народная милиция ДНР сжимает кольцо окружения. Он также оценил возможные сроки взятия города и отметил, что сделать это за неделю будет невозможно.