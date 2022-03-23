В Крыму предложили закрепить признание полуострова в конституции Украины

Вице-премьер Мурадов предложил закрепить российский статус Крыма в конституции Украины

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил закрепить признание российского статуса полуострова в конституции Украины. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Мурадова, для признания Крыма со стороны Украины одной лишь декларации недостаточно. «Необходимо вносить изменения в конституцию Украины, а именно в положение об административно-территориальном устройстве, удалив из перечня субъектов страны "Автономную Республику Крым"», — заявил он.

Как отметил вице-премьер, нейтральный статус Украины не дает гарантий от новых рецидивов национализма и попыток реванша в отношении Крыма. Безопасность полуострова может гарантировать только достижение целей спецоперации в полном объеме, заключил Мурадов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Речь шла о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вынесение предложений по решению конфликта на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленно.