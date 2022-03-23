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Лезгины Дагестана отметили народный праздник первой борозды «Яран-Сувар»

Жители Магарамкентского района республики Дагестан отметили народный праздник «Яран-Сувар»

Фото: РИА Дагестан

В Магарамкентском районе республики Дагестан прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию народного праздника первой борозды «Яран-Сувар». Об этом пишет «Лезги Газет».

Так, для гостей праздника прошел показ комедийного спектакля Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского «Новая невеста отца» на сцене Межпоселенческого центра культуры.

Кроме того, ряд праздничных мероприятий прошел в учреждениях культуры, в общеобразовательных и дошкольных организациях, в школах искусств и библиотеках района — торжества сопровождались народными песнями, танцами и обрядами. Также состоялись чтения стихов, «выступление кваса» и дегустация национальных блюд.

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«Яран-Сувар», или Праздник Солнца, — древний праздник лезгинского народа, который отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует возрождение и обновление жизни, победу весеннего тепла над зимним холодом. В период «яра», проходящий с 22 марта по 4 апреля, принято ходить в гости к родственникам и друзьям с подарками и поздравлениями. Также проводится «мелер», когда соседи помогают друг другу по хозяйству: очищают дворы и участки, сжигают сухие ветки, приводят в порядок инструменты.

Ранее в марте на площадке Республиканского центра русского языка и культуры в Дагестане местные жители отметили Всемирный День поэзии. Отмечалось, что в рамках мероприятия состоялась встреча поэта и прозаика Григория Адарова с общественными деятелями, студентами ссузов и любителями литературы.

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Дарья Рыбак
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