В Британии нашли дешевый способ согреться

Эксперт Томкинс посоветовала британцам согреваться с помощью духовки ради экономии

Эксперт из Соединенного Королевства нашел дешевый способ согреться. Менеджер по обслуживанию жильцов в апартаментах Grainger's Gatehouse Лорен Томкинс посоветовала британцам отапливать дома духовкой, ее слова приводит Express.

В целях экономии Томкинс призвала граждан выключать отопление во время готовки, прогревая помещение только с помощью духовки. Эксперт отметила, что этот вариант отлично подойдет тем, кто живет в доме с кухней открытого плана. Менеджер также рассказала о выгодном способе сушить белье. По ее словам, британцам стоит реже использовать сушильные машины летом и вместо этого оставлять постиранные вещи на свежем воздухе. «Можете купить настенную сушилку, чтобы сэкономить не только деньги, но и место. С ней в вашем доме будет держаться приятный запах свежего белья», — заявила Томкинс.

В апреле в Соединенном Королевстве увеличится стоимость отопления домов. Это связано с повышением верхнего предела цен на электроэнергию на 54 процента. С первого числа максимальный счет за энергоснабжение жилья будет составлять 1900 фунтов стерлингов (2600 долларов) ежегодно.

Ранее одна из крупнейших британских энергокомпаний Ovo Energy посоветовала гражданам заменить отопление котами. Организация разослала на электронную почту клиентов список дешевых способов согреться во время энергокризиса. В перечень попали объятия с домашними животными, употребление в пищу каши и занятия спортом.