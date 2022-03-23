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Плющенко назвал сроки возвращения российских спортсменов на международную арену

Плющенко заявил, что россияне вернутся на международную арену «годика через два»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о необходимости организации внутрироссийских соревнований с привлечением всех желающих стран. Об этом сообщает RT.

По мнению спортсмена, нужно запустить серию турниров по фигурному катанию по принципу Гран-при. «Соревноваться все равно надо. Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Белоруссию», — добавил фигурист.

Он также назвал сроки возвращения россиян на международную арену. «Думаю, что годика через два мы вернемся, и к этому надо быть готовыми», — отметил Плющенко.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Алексей Гусев
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