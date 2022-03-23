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Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»

Financial Times: британские компании опасаются ухода «дочки» «Газпрома»

Фото: Charles Platiau / Reuters

Тысячи британских компаний столкнутся с катастрофическим ростом счетов за энергию, если дочерняя компания российского «Газпрома» прекратит работу в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей промышленности, напуганных подобными перспективами.

Речь идет о Gazprom Marketing & Trading Retail с 30 тысячами корпоративных клиентов, которая работает под брендом Gazprom Energy. Она столкнулась с давлением после начала операции на Украине: такие компании, как Siemens и McDonald’s, заявляют, что хотят уйти от контрактов, а местные власти поощряют предприятия искать новых поставщиков.

По данным FT, компании на данный момент пытаются найти нового владельца, однако власти Великобритании планируют ввести в Gazprom Energy «особую администрацию», де-факто означающую национализацию предприятия. Но дело в том, что контракты многих клиентов компании были согласованы задолго до того, как оптовые цены на энергию начали расти прошлым летом, что означает, что они все еще платят суммы гораздо ниже рыночного уровня.

Теперь компании утверждают, что, если контракты будут разорваны, то им вряд ли удастся найти нового поставщика, который захотел бы взять на себя риски в условия беспрецедентной волатильности. Но даже если поставщик найдется, то предприятия столкнутся с резким и серьезным ростом цен, который грозил бы несостоятельностью им самим.

В компании O-I Glass, крупнейшем в мире производителе стеклянных бутылок и банок, заявили, что если Gazprom Energy выдавят с рынка, то это может повлечь за собой колоссальные последствия для британской и европейской промышленности. «Одно дело — продолжение поставок газа, а другое, возможно даже более важное — продолжение поставок газа по нужным ценам. Gazprom Energy слишком большая компания, чтобы допустить ее крах», — сообщил директор O-I Glass по глобальным поставкам энергии Йоахим Гесснер.

О планах британских властей временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail 21 марта написал Bloomberg. 22 марта информацию прокомментировал в самом «Газпроме»: Gazprom Energy утверждает, что находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, и тот не принимал решения о введении специального режима управления.

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Платон Щукин
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