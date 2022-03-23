Гинер одним словом описал ситуацию в ЦСКА после попадания под санкции США
Президент ЦСКА Гинер описал ситуацию в клубе после введения санкций словом «шикарно»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил ситуацию в клубе после того, как команда попала под санкции США. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости.
Текущее положение Гинер описал одним словом. «Шикарно», — заявил функционер.
22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.
ЦСКА в 22 турах нынешнего розыгрыша чемпионата России набрал 42 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице.