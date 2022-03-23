Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Гинер одним словом описал ситуацию в ЦСКА после попадания под санкции США

Президент ЦСКА Гинер описал ситуацию в клубе после введения санкций словом «шикарно»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил ситуацию в клубе после того, как команда попала под санкции США. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Текущее положение Гинер описал одним словом. «Шикарно», — заявил функционер.

22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.

ЦСКА в 22 турах нынешнего розыгрыша чемпионата России набрал 42 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России
В Крыму захотели национализировать отели украинцев
Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Владимир Конкин пожаловался на угрозы из-за дела об утонувшей дочери
Врач рассказал о связи «мушек» в глазах с неизлечимым заболеванием
В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет
В Британии нашли дешевый способ согреться
Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении
В Союзе журналистов высказались об уголовном деле против Невзорова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.