Гинер одним словом описал ситуацию в ЦСКА после попадания под санкции США

Президент ЦСКА Гинер описал ситуацию в клубе после введения санкций словом «шикарно»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил ситуацию в клубе после того, как команда попала под санкции США. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Текущее положение Гинер описал одним словом. «Шикарно», — заявил функционер.

22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.

ЦСКА в 22 турах нынешнего розыгрыша чемпионата России набрал 42 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице.