Госдеп прокомментировал высылку американских дипломатов из Москвы

В Госдепе заявили, что хотят видеть паритет по численности дипломатов с РФ

Соединенные Штаты хотят видеть паритет по вопросу численности дипломатов, работающих в Вашингтоне и Москве. Так официальный представитель госдепа Нед Прайс прокомментировал решение МИД России выслать сотрудников американской дипмиссии, объявленных persona non grata, в ответ на аналогичное решение со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве заявили, что посольство США и так испытывает трудности в работе из-за ограничений, введенных Москвой. По словам Прайса, новое сокращение усложнит ситуацию.

Представитель Госдепа подчеркнул, что открытая линия связи между РФ и США необходима, и Вашингтон не планирует закрывать дипмиссию в Москве. «Открытая линия связи незаменима, особенно во время высокого напряжения и конфликтов», — отметил он.

Ране министерство иностранных дел России объявило, что посольству США вручена нота со списком сотрудников американского дипломатического представительства, объявленных в России persona non grata. Представители российского МИД также предупредили, что любые «враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ».

