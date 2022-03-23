30-летняя женщина стала самой молодой бабушкой Великобритании

30-летняя мать пятерых детей стала самой молодой бабушкой Великобритании

Женщина стала самой молодой бабушкой Великобритании после того, как ее дочь родила ребенка в 13,5 года. Об этом сообщает The Sun.

30-летняя мать пятерых детей Келли Хили рассказала, что не планировала становиться бабушкой так рано, но все изменилось, когда ее дочь Скай Солтер родила сына. «Не было смысла кричать на Скай о контрацепции и безопасном сексе. Что сделано, то сделано. Все, что я могла сделать, это предложить любовь и поддержку. Когда ты становишься матерью, теперь нужно учиться справляться с такими ситуациями», — рассудила Хили и добавила, что она быстро привыкла к роли бабушки.

Солтер узнала, что ждет ребенка только на 36 неделе беременности (в норме беременность длится 38 недель, — прим. «Ленты.ру»). В тот момент она гостила у отца и его жены и решила сходить на прием к гинекологу, чтобы спросить о возможных методах гормональной контрацепции. Перед походом к врачу британка сделала тест на беременность, который к ее удивлению показал положительный результат. После она отправилась на УЗИ в клинику. «Когда я увидела на экране сердцебиение моего ребенка, мое сердце наполнилось любовью. С этого момента я поняла, что всегда буду на втором месте, а мой малыш — на первом», — вспомнила Солтер.

Бабушка молодой матери стала прабабушкой в 48 лет и, как считает Хили, она по праву может называться одной из самых молодых прабабушек Великобритании.

Ранее мать 12 детей Бритни Черч из Арканзас-Сити, штат Арканзас, заявила, что не уверена в том, что больше не будет рожать. Черч родила своего первого ребенка, 15-летнего Кризмана, в 16 лет.