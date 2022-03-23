Кремль рассказал о ходе спецоперации на Украине
Специальная военная операция России на Украине проходит в строгом соответствии с планом. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента России также добавил, что не будет повторять планы и задачи спецоперации, так как они и так «хорошо известны».
Ранее представитель Кремля заявил, что министерство обороны России предоставит новые данные по потерям стране в ходе специальной военной операции на Украине, когда сочтет нужным.
22 марта стало известно о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Уточняется, что войска Донецкой народной республики (ДНР) захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.