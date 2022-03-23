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Кремль рассказал о ходе спецоперации на Украине

Песков заявил, что спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специальная военная операция России на Украине проходит в строгом соответствии с планом. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что не будет повторять планы и задачи спецоперации, так как они и так «хорошо известны».

Ранее представитель Кремля заявил, что министерство обороны России предоставит новые данные по потерям стране в ходе специальной военной операции на Украине, когда сочтет нужным.

22 марта стало известно о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Уточняется, что войска Донецкой народной республики (ДНР) захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

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Сергей Истомин
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