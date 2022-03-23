Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
Редакция издания The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве при выполнении задания
Редакция издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории России) заявила, что в Киеве при выполнении задания погибла их журналистка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», - говорится в сообщении.
В издании отметили, что Баулина снимала разрушения после обстрела Подольского района.