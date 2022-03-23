Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве

Редакция издания The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве при выполнении задания

Редакция издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории России) заявила, что в Киеве при выполнении задания погибла их журналистка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», - говорится в сообщении.

В издании отметили, что Баулина снимала разрушения после обстрела Подольского района.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
Мэр Мариуполя покинул город
Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине
Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев
Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным
Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу
В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.