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ВМФ России нанес удар по объектам ВСУ восемью «Калибрами»

Минобороны сообщило, что ВМФ России нанес удар по объектам ВСУ восемью ракетами «Калибр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Корабль военно-морского флота (ВМФ) России нанес удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военное ведомство также показало кадры этого пуска и нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса «Бастион».

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Ранее 23 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России ведут бои за населенный пункт Новомихайловка и продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он отметил также, что со стороны Новомихайловки населенные пункты в Донецкой народной республике (ДНР) регулярно подвергались обстрелам.

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Евгения Куликова
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