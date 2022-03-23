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В ДНР рассказали о бегущих из Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде

В ДНР рассказали о бегущих из окруженного Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде

Кадр: РИА Новости

В Донецкой народной республике рассказали об украинских военных, которые пытаются покинуть окруженный Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев отметил, что военные стараются раствориться среди мирных жителей, при этом были случае, когда солдаты переодевались в женскую одежду. Задержание одного такого дезертира попало на видео.

22 марта Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска республики захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris. Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что данное подразделение ВСУ было полностью разгромлено.

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Марина Совина
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