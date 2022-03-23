Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ об изменении названия памятной даты 22 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил название памятной даты 22 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно подписанному указу, название изменено с «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — 22 июня» на «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа — 22 июня».

Документ подготовлен на основании закона от 5 января 2022 года «О геноциде белорусского народа». Сообщалось, что закон вводит уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы войны и послевоенный период.

В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело о геноциде жителей республики во время Великой Отечественной войны.

Минск направил в правоохранительные органы Вильнюса просьбу допросить бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса, обвинив его в причастности к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки в СССР в 1944 году. Сам Адамкус назвал обвинения абсурдом.