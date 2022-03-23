Лукашенко изменил название памятной даты 22 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил название памятной даты 22 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно подписанному указу, название изменено с «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — 22 июня» на «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа — 22 июня».
Документ подготовлен на основании закона от 5 января 2022 года «О геноциде белорусского народа». Сообщалось, что закон вводит уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы войны и послевоенный период.
В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело о геноциде жителей республики во время Великой Отечественной войны.
Минск направил в правоохранительные органы Вильнюса просьбу допросить бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса, обвинив его в причастности к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки в СССР в 1944 году. Сам Адамкус назвал обвинения абсурдом.